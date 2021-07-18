«Рейнджерс» защитили Георгиева, Панарина и Бучневича от «Сиэтла» перед драфтом расширения

«Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовали список защищённых игроков перед драфтом расширения НХЛ.



Как сообщает официальный сайт лиги, в него вошли:



Вратарь: Александр Георгиев.



Защитники: Джейкоб Труба, Райан Линдгрен, Либор Гайек.



Нападающие: Артемий Панарин, Павел Бучневич, Филип Хитил, Крис Крайдер, Кевин Руни, Райан Строум, Мика Зибанеджад.



Отметим, что у Бучневича нет контракта на следующий сезон. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.



Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.



К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.