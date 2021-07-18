«Детройт» не защитил Наместникова от «Сиэтла» перед драфтом расширения лиги

Стал известен список игроков, которых «Детройт Ред Уингз» защитил перед драфтом расширения НХЛ.



В ночь на 18 июля мск все клубы (за исключением «Вегаса») подали в лигу списки защищённых игроков.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, в лист защищённых хоккеистов «Ред Уингз» попали:



Вратарь: Томас Грайсс.

Защитники: Густав Линдстрём, Филип Гронек, Ник Ледди.

Нападающие: Якуб Врана, Дживани Смит, Майкл Расмуссен, Дилан Ларкин, Робби Фаббри, Адам Эрни, Тайлер Бертуцци.



В список игроков, оказавшихся незащищёнными, вошли:

Владислав Наместников, Франс Нильсен, Дэнни Декайзер, Трой Стечер.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.

