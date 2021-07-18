«Миннесота» заключила двухлетний контракт с Крамароссой

«Миннесота Уайлд» объявила о подписании контракта с нападающим Джозефом Крамароссой.



Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено двустороннее соглашение сроком на два года. ($ 750/170 тыс. – 2021/2022, $ 750/182,5 тыс. – 2022/2023).



Крамаросса был подписан «Уайлд» в качестве свободного агента в октябре 2020 года. Он провёл четыре игры в регулярном чемпионате-2020/2021, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «-1».



Всего в Национальной хоккейной лиге 28-летний форвард сыграл в 63 матчах, сумев набрать в них 11 (4+7) результативных баллов при общей полезности «-1». В лиге Крамаросса также выступал за «Анахайм Дакс» (2016 – 2017) и «Ванкувер Кэнакс» (2017). Большую часть карьеры он провёл в клубах Американской хоккейной лиги и хоккейной лиги Онтарио.