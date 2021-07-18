«Сиэтл» отреагировал на списки защищённых и доступных игроков перед драфтом расширения

«Сиэтл Кракен» отреагировал на опубликованные клубами Национальной хоккейной лиги списки защищённых и доступных игроков. В ночь на 18 июля мск все клубы (за исключением «Вегаса») подали в лигу лист защищённых игроков.



«Теперь у нас есть список, и мы просмотрим его дважды», — написал официальный «твиттер-аккаунт» клуба.



Ранее стали известны имена некоторых именитых хоккеистов, которые будут доступны для драфта. Среди них: Кэри Прайс, Владимир Тарасенко, Габриэль Ландеског, Райан Джохансен, Марк Джиордано, Джонатан Друен, Янни Гурд, Тайлер Джонсон, Джейсон Цукер, Джаред Макканн.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.