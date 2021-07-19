Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — об увольнении из ЦСКА: когда работаешь в большом клубе, то всегда готов к этому

Никитин — об увольнении из ЦСКА: когда работаешь в большом клубе, то всегда готов к этому
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал об увольнении из клуба, а также сообщил о планах на будущее.

«Когда работаешь в таком большом клубе, то всегда должен быть готов к любому развитию ситуации. Сама работа тренера всё это подразумевает. Рабочий момент, не более того.

Готовился начинать сборы или уже были намёки на грядущие изменения? Я всё это время был сосредоточен на работе, не от меня это зависело. Смысл пытаться контролировать то, что ты не можешь контролировать? Я занимался тем, чем должен был.

Вопрос с компенсацией со стороны клуба полностью решён? Я даже не вижу смысла это обсуждать.

Расстался с ЦСКА по-хорошему, без конфликтов? Считаю, что всё прошло достаточно профессионально, всё нормально.

Пока предложений не было, я тоже не собираюсь спешить. Наверное, маленько всё переварю и отдохну. Хочется чисто по-человечески отдохнуть», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Фёдорову ничего не нужно передавать, он был с командой». Никитин — об увольнении из ЦСКА «Фёдорову ничего не нужно передавать, он был с командой». Никитин — об увольнении из ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021