Никитин: Фёдоров не имеет тренерского опыта? У меня его тоже было немного

Бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о новом наставнике клуба — Сергее Фёдорове.
«Удалось ли поговорить с Сергеем Фёдоровым? Нет, я прилетел в Москву буквально несколько дней назад. Я думаю, что Сергею Викторовичу ничего не нужно передавать, он всё время был с командой и всё видел воочию.
У него нет тренерского опыта? Когда меня назначили главным тренером, то у меня тоже было не очень много опыта. Сейчас он его получит. Уверен, что и квалифицированные помощники поспособствуют этому. Есть команда, есть руководство, поэтому я думаю, что у Сергея Викторовича должно всё получиться.
Чему научился в ЦСКА как тренер? Хоккей не стоит на месте. Ты ежегодно переосмысливаешь и делаешь выводы. Прежде всего получил незаменимый опыт в плане психологии ЦСКА. Перед командой всегда стоит одна главная цель. С одной стороны, это непросто, с другой – интересно», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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