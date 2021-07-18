Часть игроков, которых выберет «Сиэтл», будут присутствовать на драфте расширения

Часть хоккеистов, которая будет выбрана «Сиэтл Кракен» на предстоящем драфте расширения, будет присутствовать на церемонии.



«Как только «Сиэтл» выберет всех игроков, ожидается, что некоторые из них будут присутствовать на драфте и, «Кракен» представит их в качестве своих хоккеистов, подобно тому, как «Вегас» приветствовал некоторых из своих первых игроков», — сообщил в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.



Сегодня, 18 июля, клубы НХЛ представили списки защищённых и незащищённых игроков.