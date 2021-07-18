Прайс, Бишоп, Холтби, Ванечек — в списке доступных вратарей для «Сиэтла»

Сегодня, 18 июля, были опубликованы списки защищённых и доступных игроков перед драфтом расширения «Сиэтл Кракен».



Как сообщает официальный сайт НХЛ, среди незащищённых голкиперов основными кандидатами на попадание в новый клуб лиги являются:



Бен Бишоп («Даллас Старз»);



Крис Дриджер («Флорида Пантерз»);



Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»);



Каапо Кяхкёнен («Миннесота Уайлд»);



Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»);



Мэтт Мюррей («Оттава Сенаторз»);



Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»);



Брэйден Холтби («Ванкувер Кэнакс»);



Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»).



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

Новость по теме Часть игроков, которых выберет «Сиэтл», будут присутствовать на драфте расширения