Прайс, Бишоп, Холтби, Ванечек — в списке доступных вратарей для «Сиэтла»
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Сегодня, 18 июля, были опубликованы списки защищённых и доступных игроков перед драфтом расширения «Сиэтл Кракен».
Как сообщает официальный сайт НХЛ, среди незащищённых голкиперов основными кандидатами на попадание в новый клуб лиги являются:
Бен Бишоп («Даллас Старз»);
Крис Дриджер («Флорида Пантерз»);
Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»);
Каапо Кяхкёнен («Миннесота Уайлд»);
Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»);
Мэтт Мюррей («Оттава Сенаторз»);
Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»);
Брэйден Холтби («Ванкувер Кэнакс»);
Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»).
Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.
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