Гендиректор «Салавата»: осознаём ошибки, будем исправлять. Цель — Кубок Гагарина
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Новый генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал назначение на пост.
«Мы осознаём ошибки, будем исправлять. Понимаю всю ответственность перед болельщиками, поэтому с большим энтузиазмом приступаю к работе. Будучи в администрации главы, был глубоко погружён в дела клуба.
Клуб продолжает работу в предсезонном режиме. Составы команд сформированы почти на 100 процентов, подготовка к чемпионату идёт по утверждённому плану. Цели клуба, которые ставит перед командой глава Башкирии Радий Хабиров, остаются прежними: Кубок Гагарина и развитие собственной спортивной вертикали.
Детско-юношескому блоку, от которого мы ожидаем большей отдачи, будет уделено особое внимание», — цитирует Баширова «Башинформ».
Новость по темеРинат Баширов назначен генеральным директором «Салавата Юлаева»
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