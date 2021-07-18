Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата»: осознаём ошибки, будем исправлять. Цель — Кубок Гагарина

Гендиректор «Салавата»: осознаём ошибки, будем исправлять. Цель — Кубок Гагарина
Комментарии

Новый генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал назначение на пост.

«Мы осознаём ошибки, будем исправлять. Понимаю всю ответственность перед болельщиками, поэтому с большим энтузиазмом приступаю к работе. Будучи в администрации главы, был глубоко погружён в дела клуба.

Клуб продолжает работу в предсезонном режиме. Составы команд сформированы почти на 100 процентов, подготовка к чемпионату идёт по утверждённому плану. Цели клуба, которые ставит перед командой глава Башкирии Радий Хабиров, остаются прежними: Кубок Гагарина и развитие собственной спортивной вертикали.

Детско-юношескому блоку, от которого мы ожидаем большей отдачи, будет уделено особое внимание», — цитирует Баширова «Башинформ».

Новость по теме
Ринат Баширов назначен генеральным директором «Салавата Юлаева»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021