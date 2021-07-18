Михайлов: Фёдоров раскроет Нестерова, Григоренко и Слепышева с новой стороны

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова главным тренером клуба, а также рассказал о летней трансферной кампании армейцев.



«Удивил резонанс в СМИ после смены Никитина на Фёдорова? Идёт лето, жара, журналистам нужно работать, вот они и стараются. На мой взгляд, какие-то публикации получаются интересными, другие высасываются из пальца и достойны журнала „Крокодил“.



С чем не согласен? Какая разница, с чем я согласен или не согласен. Это хлеб журналистов — придумывать и додумывать, приписывать кому-то какие-то роли, в том числе и мне. Зачем его отнимать?



Да, уже говорил о том, что назначение Федорова — это взвешенное и коллегиальное решение Наблюдательного совета. Сергей много выступал на разных уровнях, знает команду изнутри, выполнял некоторые задания внутри клуба. Что тут говорить — человек с огромным авторитетом, выдающийся хоккеист.



Профессия тренера — очень жёсткая. Если вчера результат был, а сегодня его нет, то завтра тебя может ожидать любое решение. Во всяком случае в моей карьере такое не раз было. Вообще считаю, что нам не нужно так долго обсуждать этот вопрос. Вот начнется чемпионат — тогда и появится повод для разговора.



Составы «Авангарда» и ЦСКА поменялись наполовину? Не думаю, что тут есть что-то неожиданное. Во многих клубах идёт адаптация под потолок зарплат, оптимизация контрактов. Считаю, что из этого сложного процесса ЦСКА выходит очень уверенно.



Все дебютанты ЦСКА вызывают уважение. Обращает на себя внимание, например, возвращение из НХЛ защитника Нестерова и форварда Григоренко. На мой взгляд, у того же Нестерова сезон в „Калгари“ не сложился, да и сам его отъезд в НХЛ год назад был для ЦСКА неожиданным. Хотя потенциал этого защитника всем известен.



Вот мы говорили о Фёдорове. Не удивлюсь, если с помощью Сергея Викторовича, который тонко понимает хоккей и в своё время в „Детройте“ исполнял функции защитника, Нестеров раскроется с новой стороны. Это же касается других лидеров — Григоренко и Слепышева, их амплуа для Фёдорова вообще — открытая книга.



Вообще, оценивая селекцию, не считаю, что за лето ЦСКА стал слабее. Наоборот, руководство создаёт все возможности для решения максимальной задачи. Поэтому ЦСКА уверенно смотрит в будущее», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.