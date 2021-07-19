Обозреватель The Athletic: Галак может стать хорошим сменщиком для Василевского

Журналист The Athletic Джо Смит считает, что вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак может стать хорошим вариантом для «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве сменщика Андрея Василевского. Об этом обозреватель сообщил на своей странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что Галак хочет выйти на рынок свободных агентов 28 июля.
Голкиперу сейчас 36 лет.
В прошедшем сезоне словак принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал девять побед. Вратарь пропустил 46 шайб, коэффициент надёжности составил 2.53 при 90,5% отбитых бросков.
Галак подписал контракт с «Бостоном» летом 2018 года после окончания соглашения с «Нью-Йорк Айлендерс». Тогда стороны договорились о сделке на два года на общую сумму $ 5,5 млн ($ 2,75 млн за сезон). Летом 2020 года Галак продлил соглашение с «мишками» на год и $ 2,25 млн.
Отметим, что за последние три сезона словацкий вратарь оформил шат-аут в 12% матчей, которые начинал в старте.
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