Обозреватель The Athletic: Галак может стать хорошим сменщиком для Василевского

Журналист The Athletic Джо Смит считает, что вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак может стать хорошим вариантом для «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве сменщика Андрея Василевского. Об этом обозреватель сообщил на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Галак хочет выйти на рынок свободных агентов 28 июля.

Голкиперу сейчас 36 лет.

В прошедшем сезоне словак принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал девять побед. Вратарь пропустил 46 шайб, коэффициент надёжности составил 2.53 при 90,5% отбитых бросков.

Галак подписал контракт с «Бостоном» летом 2018 года после окончания соглашения с «Нью-Йорк Айлендерс». Тогда стороны договорились о сделке на два года на общую сумму $ 5,5 млн ($ 2,75 млн за сезон). Летом 2020 года Галак продлил соглашение с «мишками» на год и $ 2,25 млн.



Отметим, что за последние три сезона словацкий вратарь оформил шат-аут в 12% матчей, которые начинал в старте.