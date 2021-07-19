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«Сиэтл» сомневается насчёт выбора Прайса из-за возможной операции вратаря

«Сиэтл» сомневается насчёт выбора Прайса из-за возможной операции вратаря
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Вратарю «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу может понадобиться операция.

Недавнее медобследование выявило у 33-летнего канадца повреждение бедра, и есть вероятность, что голкипер подвергнется хирургическому вмешательству. Также Прайса уже давно беспокоит колено. Решение насчёт операции бедра может быть принято не раньше пятницы — Прайс отправляется в США на консультацию к специалисту, тогда как драфт расширения состоится в среду.

Как отмечает Daily Faceoff, «Сиэтл Кракен», рассматривающий вариант с выбором Прайса, имеет сомнения, поскольку вратарь, по данным источника, в случае операции может пропустить в новом сезоне от восьми и более недель.

Ранее вратарь отказался от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил другого голкипера — Джейка Аллена.

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