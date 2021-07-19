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«Салават» обменял Коробова в «Спартак» на Зубарева

«Салават» обменял Коробова в «Спартак» на Зубарева
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«Салават Юлаев» и «Спартак» обменяли защитников, сообщает телеграм-канал москвичей «Не про шайбу».

Уфимский клуб пополнил Андрей Зубарев, а в обратную сторону перешёл Дмитрий Коробов.

Зубарев провёл последний сезон в «Спартаке». 13 июля красно-белые поместили игрока в список отказов. Защитник в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "-14". В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх встречах, не совершив результативных действий при показателе полезности "-3".

Коробов в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 встречах, в которых отдал семь результативных передач. В плей-офф защитник сыграл один матч.

Отметим, что Зубарев стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея).

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