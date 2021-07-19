Зубарев — о возвращении в «Салават»: надеюсь, что болельщики в Уфе не сильно расстроились

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Андрей Зубарев, в прошлом сезоне выступавший за «Спартак», подтвердил, что перейдёт в «Салават Юлаев» в обмен на Дмитрия Коробова.
«Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам «Спартака» за поддержку, мнения, пожелания. Я встречался со многими фанатами после матчей, переписывался в сети. Видно, как они болеют и переживают за клуб. Пожелаю им удачи и терпения, чтобы команда их радовала своей игрой.
Передаю привет болельщикам в Уфе. Надеюсь, что не сильно расстроились, узнав о моём переходе (улыбается). До скорой встречи! Буду доказывать игрой и отношением, чтобы не было вопросов.
Как появился вариант? Это вопрос переговоров. Клубы пришли к соглашению. Рад присоединиться к команде, вернуться в родной клуб. Все мы — профессионалы, вне зависимости от того, где играешь, а вернуться домой — вдвойне приятно», — приводит слова Зубарева Metaratings.ru.
Зубарев начинал карьеру в «Салавате Юлаеве» в 2003 году, а затем сыграл ещё несколько лет за него в 2010-х. В прошлом регулярном сезоне КХЛ 34-летний защитник сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-14». В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх встречах, не совершив результативных действий при показателе полезности «-3».
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