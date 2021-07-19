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Журналист Sportsnet считает, что «Сиэтл» заберёт Тарасенко, Эберле или ван Римсдайка

Журналист Sportsnet считает, что «Сиэтл» заберёт Тарасенко, Эберле или ван Римсдайка
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Обозреватель Sportsnet Крис Джонстон поделился некоторыми ожиданиями по поводу игроков, которых «Сиэтл Кракен» может забрать на драфте расширения, сообщает Sportsnet.

По мнению журналиста, новичок НХЛ выберет нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Джордана Эберле или нападающего «Филадельфии Флайерз» Джеймса ван Римсдайка.

Отмечается, что «Сиэтл» может забрать одного или двух игроков из этой тройки.

Напомним, ранее «Сент-Луис» выставил российского форварда Владимира Тарасенко на драфт расширения НХЛ, но защитил его соотечественника нападающего Ивана Барбашева.

Тарасенко отыграл 24 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

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