Журналист Sportsnet считает, что «Сиэтл» заберёт Тарасенко, Эберле или ван Римсдайка

Обозреватель Sportsnet Крис Джонстон поделился некоторыми ожиданиями по поводу игроков, которых «Сиэтл Кракен» может забрать на драфте расширения, сообщает Sportsnet.
По мнению журналиста, новичок НХЛ выберет нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Джордана Эберле или нападающего «Филадельфии Флайерз» Джеймса ван Римсдайка.
Отмечается, что «Сиэтл» может забрать одного или двух игроков из этой тройки.
Напомним, ранее «Сент-Луис» выставил российского форварда Владимира Тарасенко на драфт расширения НХЛ, но защитил его соотечественника нападающего Ивана Барбашева.
Тарасенко отыграл 24 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
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