Лукас Бенгтссон поделился впечатлениями от обмена в минское «Динамо» из СКА

Новичок минского «Динамо» Лукас Бенгтссон поделился впечатлениями от обмена из СКА.



«До прилёта лично с ребятами знаком не был, хотя многих знаю заочно, ведь мы часто встречались на хоккейных площадках. Наслышан, что Минск — прекрасный город, очень комфортный для жизни. В интернете смотрел, сколько жителей в столице Беларуси. Думаю, ещё поговорю с ребятами, они подскажут интересные места.



Минское «Динамо» — сильная команда. СКА убедился в этом, когда мы встречались в плей-офф, с «зубрами» было очень сложно, они любому сопернику навязывают свою игру. Отметил, что «Динамо» играет здорово именно как команда, все действуют очень слаженно, тактически грамотно, поддерживают друг друга. Рад стать частью такого коллектива.



Также знаю, что в Минске болельщики безумно любят хоккей и невероятно поддерживают свою команду, на «Минск-Арене» всегда приятно играть. Хотя любому сопернику приходится нелегко, когда трибуны так поддерживают «Динамо». Опять-таки вспомню матчи плей-офф: СКА как клуб и организация обладает большими ресурсами, но каждая игра была равной.



Успел ли до приезда пообщаться с Крэйгом Вудкрофтом? Да, у нас получился продуктивный разговор. Крэйг рассказал о городе, команде, моей роли. Рад начать подготовку к сезону. Ближайшие недели будут трудными, но все понимают, как важно хорошо поработать летом, чтобы в сезоне было легче.



Какие ожидания перед сезоном? Хочется становиться лучше, развиваться на каждой тренировке, в каждой встрече. Понимаю, что от меня многого ждут. И меня это вдохновляет. Сезон должен быть интересным и успешным», — приводит слова Бенгтссона официальный сайт «Динамо».

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