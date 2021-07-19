Кравчук — о ЦСКА: не сказал бы, что в последние годы они играли строго от обороны

Директор по развитию молодёжного хоккея академии «Авангарда» Игорь Кравчук высказался о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.
«Тактика ЦСКА будет меняться с приходом Фёдорова? Хотим мы того или нет, но защитник смотрит на игру под одним углом, нападающий — под другим. Если говорить о Никитине, то он как ученик Билялетдинова особое внимание уделял оборонительным действиям и фазе выхода в атаку.
Фёдоров — один из лучших центрфорвардов в истории хоккея, в НХЛ он взял много индивидуальных призов, работал и с Тихоновым, и с Боумэном, которые всегда играли от атаки. Поэтому в игре ЦСКА наверняка будут корректировки — в сторону более агрессивной системы.
Не раздражал ли меня как бывшего армейца закрытый хоккей ЦСКА последних лет? Это вопрос хоккейного вкуса: кому-то нравится эффектное зрелище, кому-то — сухой результат на табло. В этом плане мы, защитники, достаточно прагматичны.
Кстати, я бы не сказал, что ЦСКА в последние годы играл строго от обороны, в матчах с клубами второго эшелона армейцы действовали активно.
Другое дело, что их игра была читаема для соперников равного уровня, и, наверное, в финале с «Авангардом» это считывание и произошло», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.
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