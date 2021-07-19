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Кадейкин: поражение с «Ак Барсом» засело занозой. Мотивация запредельная на будущий сезон

Кадейкин: поражение с «Ак Барсом» засело занозой. Мотивация запредельная на будущий сезон
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин высказался о поражении в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2021 с «Ак Барсом». Уфимцы потерпели поражение в полуфинале Востока со счётом 0-4.

«В этом году отпуск получился достаточно долгим. Непривычно было. Сразу удалось переключиться.

Прошлый год был непростым в физическом плане. Из-за коронавируса в ходе регулярного чемпионата приходилось набирать форму заново. В конце сезона улетели с семьёй отдохнуть, а уже с середины мая начал готовиться к новому, набирать форму.

Понятно, что и этот год будет непростым. Перед нами много задач, помним о том болезненном поражении с «Ак Барсом». Оно мотивирует, поэтому лето получилось плодотворным.

В голове засело поражение? Да. Оно задаёт свой тон на предсезонку и на новый сезон. Когда делаешь выводы о прошедшем сезоне, запоминается последнее, что произошло. Мотивация запредельная на предстоящий хоккейный год. Фон вокруг команды не очень спокойный, болельщики многого от нас ждут. Поражение не просто запомнилось, оно засело занозой», — приводит слова Кадейкина «Горобзор.ру».

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