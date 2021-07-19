Лебрюн — о выборе «Сиэтлом» Прайса и обмене в «Монреаль»: НХЛ сообщила, что это запрещено

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Сиэтл Кракен» не сможет обменять вратаря Кэри Прайса в «Монреаль Канадиенс», если выберет его на драфте расширения.
«Для тех, кто задумывается о том, что «Сиэтл» выберет Прайса только для того, чтобы обменять его обратно в «Монреаль», что «Канадиенс» предлагают пики или активы «Кракену», чтобы он удержал часть зарплаты игрока, и так далее: НХЛ сообщила обоим клубам, что это категорически запрещено», — говорится в сообщении.
Напомним, вратарь «Канадиенс» отказался от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил другого голкипера — Джейка Аллена.
Ранее стало известно, что Прайс может пропустить часть сезона из-за травмы бедра. «Сиэтл» сомневается, стоит ли выбирать его на драфте.
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