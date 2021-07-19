«Просто огонь». Вратарь «Торпедо» Кочетков показал новый шлем с символом клуба

Голкипер «Торпедо» Пётр Кочетков представил дизайн нового шлема, сообщается на официальной странице нижегородцев в «Твиттере».

Шлем выполнен в сине-белых цветах.

«Новый шлем Петра Кочеткова — просто огонь», — говорится в сообщении.

В предстоящем сезоне Пётр будет выступать за «Торпедо» на правах аренды.



Ранее появилась информация, что голкипер подписал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Соглашение подписано на два года. Общая сумма контракта составит $ 1,85 млн. В год Кочетков будет получать $ 925 тыс.



«Каролина» выбрала Кочеткова во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 36-м номером.



В нынешнем сезоне он принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата КХЛ за «Торпедо», в которых одержал две победы при коэффициенте надёжности 2,65.



В составе молодёжной сборной России голкипер стал победителем молодёжной суперсерии 2018 года. Также Кочетков стал лучшим вратарём МЧМ-2019. Напомним, на молодёжном чемпионате мира Кочетков в составе сборной России завоевал бронзовую медаль.