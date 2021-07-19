Кевин Руни отреагировал на решение «Рейнджерс» защитить его на драфте расширения

Накануне стали известны списки защищённых игроков на предстоящем драфте расширения НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» довольно неожиданно потратил седьмое защитное поле на форварда четвёртого звена Кевина Руни. Через несколько минут после публикации защитного списка американский форвард опубликовал фотографию одного из главных памятников Нью-Йорка – Статуи Свободы — на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в список защищённых игроков перед драфтом расширения НХЛ от «Рейнджерс вошли вратарь Александр Георгиев, защитники Джейкоб Труба, Райан Линдгрен, Либор Гайек, а также нападающие: Артемий Панарин, Павел Бучневич, Филип Хитил, Крис Крайдер, Кевин Руни, Райан Строум, Мика Зибанеджад.



Отметим, что у Бучневича нет контракта на следующий сезон. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.