Призёр чемпионатов КХЛ-2011/2012 и 2012/2013 Климонтов вернулся в «Трактор»

Константин Климонтов возвращается в систему «Трактора». Стороны заключили двусторонний контракт на два года.



«Подписание Константина Климонтова на двусторонний контракт предполагает, что в будущем сезоне он сможет быть полезен как «Трактору», так и «Челмету», которому не хватает харизматичного лидера как на льду, так и в раздевалке. Константин — наш челябинский воспитанник, защитник с отличными человеческими качествами, готовый делиться своим опытом с молодыми игроками системы клуба и быть в обойме главной команды», — приводит слова генерального директора клуба Ивана Савина официальная страница челябинского клуба в телеграм-канале.

Константин Климонтов — воспитанник хоккейной школы «Трактор». В первом же сезоне КХЛ-2008/2009 защитник был включён в заявку главной команды и сыграл пять матчей за родной коллектив. В ходе сезонов-2011/2012 и 2012/2013 он вместе с чёрно-белыми стал автором лучшего результата в истории клуба — серебра и бронзы чемпионата КХЛ, и добавил к ним ещё одну бронзовую медаль в 2018 году. Всего за «Трактор» Климонтов провёл 207 матчей и набрал 28 (6+22) очков.