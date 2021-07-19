«Нэшвилл» поддержал своего молодого хоккеиста, совершившего каминг-аут

«Нэшвилл» поддержал молодого канадского хоккеиста клуба Люка Прокопа, совершившего сегодня каминг-аут.



«Организация «Нэшвилл Предаторз» гордится Люком за мужество, которое он проявил, выступив сегодня, и мы будем поддерживать его в ближайшие дни, недели и годы, чтобы он продолжал развиваться как перспективный хоккеист. Хоккей — для каждого», — сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.



Отметим, что ранее хоккеиста поддержал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гари Беттмэн, а также многие клубы в соцсетях.



19-летний Прокоп был выбран «Предаторз» на драфте НХЛ 2020 года под 73-м общим номером. В декабре 2020 года защитник подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года. В прошедшем сезоне Прокоп играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге.

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