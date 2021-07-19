Шарипзянов: в Нижнекамске побывает два трофея за это лето. Не каждый город похвастает этим

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о том, где провёл время с Кубком Гагарина, о секрете нижнекамской школы хоккея и желании выиграть титул второй год подряд.



«Где провёл время с Кубком Гагарина? В Нижнекамске, конечно. Съездили на завод, к руководству, в детско-юношескую школу, в ледовый дворец. Сначала Наиль забрал Кубок (Якупов. — прим. «Чемпионата»), потом я взял его и в ресторане с родными посидели, все сфотографировались.



В чём секрет нижнекамской школы? Да, Сергачёв также должен в этом году привезти в город Кубок Стэнли. Получится, что в Нижнекамске побывает два трофея этим летом. Не каждый город может похвастаться этим. Секрета никакого нет, там всегда была хорошая школа. Надеюсь, она будет продолжать работать и выпускать игроков, выигрывающих Кубок Стэнли.



Ни в коем случае нельзя быть сытым до побед, нужно забыть её. Когда «Тампа» была в финале, то они говорили, что выигрыш двух титулов подряд возводит на отдельную ступень команд. Нам есть к чему стремиться, у нас обновилась команда, и все новички голодны до побед», — приводит слова Шарипзянова официальный YouTube-канал «Авангарда».