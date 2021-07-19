«Сочи» заключил контракт с латвийским защитником Яксом

«Сочи» объявил о подписании контракта с Янисом Яксом.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 25-летним латвийским защитником подписано до 30 апреля 2022 года.
Большую часть карьеры Янис Якс играл в Северной Америке, выступая за различные клубы Национальной студенческой лиги. В прошедшем сезоне игрок дебютировал в КХЛ, проведя 17 матчей в составе рижского «Динамо» и набрав в этих играх 4 (1+3) очка при полезности "-10".
В течение карьеры защитник выступал за сборные Латвии всех возрастов и к настоящему времени в его активе четыре взрослых чемпионата мира. На последнем из них, состоявшемся в Риге, Якс принял участие в шести встречах, не набрав очков и заработав положительный показатель полезности "+1".
Защитник присоединится к команде после оформления необходимых визовых документов.
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