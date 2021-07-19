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Клубы НХЛ предлагают «Сиэтлу» выбрать Тарасенко и отправить его в свою команду

Клубы НХЛ предлагают «Сиэтлу» выбрать Тарасенко и отправить его в свою команду
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который не был защищён клубом перед драфтом расширения, может быть выбран «Сиэтлом» и отправлен в другую команду.

«Некоторые команды, заинтересованные во Владимире Тарасенко, обратились к «Сиэтлу» с предложением выбрать его на драфте расширения и отправить в свой клуб. Если представится подходящее предложение, «Кракен» могут пожелать сохранить часть контракта», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта.

Ранее сообщалось о том, что «Сиэтл» заберёт 29-летнего россиянина на драфте расширения, а затем обменяет его в «Филадельфию» на форварда Якуба Ворачека, а также высокий драфт-пик (1-й или 2-й раунд).

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн. Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

Напомним, драфт расширения пройдёт 21 июля.

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