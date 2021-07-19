«Филадельфия» объявила о назначении Дэррила Уильямса ассистентом главного тренера

«Филадельфия Флайерз» назначила на пост ассистента тренера Дэррила Уильямса.
Как сообщает официальный сайт клуба, 53-летний специалист присоединится к Майку Йео, Мишелю Террьену, Киму Диллабо и Адаму Паттерсону в штабе главного тренера Алена Виньо.
«У Дэррила есть опыт на всех уровнях, и я уверен, что он без проблем впишется в наш тренерский штаб. Я очень хорошо знаком с Уильямсом, и я знаю, что он способен помочь нашей команде добиться успеха», — заявил Виньо.
«Для меня большая честь присоединиться к организации. Не могу дождаться, чтобы начать работу с отличным составом», — сказал сам Уильямс.
Уильямс присоединился к «Флайерз» после того, как с января 2019 года работал помощником тренера в клубе хоккейной лиги Восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерз».
До этого он провёл 10 сезонов помощником тренера в НХЛ, девять из которых прошли под руководством нынешнего главного тренера «Филадельфии» Алена Виньо. Вместе они работали в «Ванкувере» (2008–2014) и «Рейнджерс» (2014–2018).
- 19 июля 2021
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