Друри — о контракте Бучневича: он серьёзно вырос за последнее время. Думаем над вариантами

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал будущее российского нападающего Павла Бучневича в команде.



«Это отличный игрок. И он серьёзно вырос за последнее время. Мы продолжаем думать, какой вариант будет наиболее оптимальным для нас и игрока», — цитирует Друри в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.



Напомним, контракт хоккеиста подходит к концу. По нему он получал $ 3,25 млн в год. Бучневич получит статус ограниченно свободного агента. В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до $ 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.



Также «Рейнджерс» защитили Бучневича перед драфтом расширения.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 (20+28) результативных баллов при показателе полезности «+12». Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.