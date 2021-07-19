Фридман: «Сиэтл» близок к выбору Дриджера, но это не помешает им взять Прайса
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о возможном выборе «Сиэтл Кракен» на драфте расширения.
«Пока мы ждём решения «Сиэтла» по Кэри Прайсу, говорят, что «Кракен» всё ближе к выбору Криса Дриджера из «Флориды» и подписанию с ним контракта на 3 года с зарплатой в $ 3,5 миллиона. Не думаю, что это помешает им выбрать Прайса, но один вратарь клуба, кажется, уже известен», — сообщил Фридман в «Твиттере».
Напомним, Дриджер выступает за «Флориду» с сезона-2019/2020. В прошедшем сезоне НХЛ голкипер провёл 23 матча в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету вратаря три встречи.
Драфт расширения, на котором «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды НХЛ (кроме «Вегаса»), состоится 21 июля.
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