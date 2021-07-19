Нападающий «Коламбуса» Лайне может покинуть клуб

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне может покинуть клуб.



«Несколько источников сообщили мне, что «Коламбус Блю Джекетс» изучают рынок по поводу Патрика Лайне.



Он может стать ограниченно свободным агентом (с правом арбитража) 28 июля. В прошедшем сезоне он был приобретён вместе с Джеком Рословичем из «Виннипега» за Пьера-Люка Дюбуа. Была надежда, что он улучшит игру после смены обстановки и снова станет одним из лучших молодых снайперов лиги. «Блю Джекетс» по-прежнему надеются на это, но также они приостановили переговоры по контракту, которые не получали должного прогресса.



Несколько команд проявляли интерес к Лайне ещё до того, как он попал в «Коламбус». «Лос-Анджелес», «Калгари», «Анахайм», «Монреаль» и «Филадельфия» могут включиться в борьбу за форварда.



Лайне в интервью финскому СМИ сказал, что он «полностью отключил» свой хоккейный переключатель, так как его тяжёлый сезон закончился и ему нужно перезарядиться перед следующим.



Лайне также заявлял, что надеется остаться в «Коламбусе», «но никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдёт. Однажды меня уже обменяли», — сообщает The Fourth Period.