НХЛ пожертвует $ 100 тыс. ЛГБТК+ организациям после каминг-аута игрока системы «Нэшвилла»

Национальная хоккейная лига объявила о том, что пожертвует $ 100 тыс. ЛГБТК+ организациям после того, как канадский хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп совершил каминг-аут.

«НХЛ объявляет о пожертвовании $ 100 тыс. национальным ЛГБТК+ организациям, выбранными в сотрудничестве с Люком Прокопом», — говорится в сообщении НХЛ в «твиттере».

Отметим, что ранее хоккеиста поддержал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гари Беттмэн, а также многие клубы в соцсетях.

19-летний Прокоп был выбран «Предаторз» на драфте НХЛ 2020 года под 73-м общим номером. В декабре 2020 года защитник подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года. В прошедшем сезоне Прокоп играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге. Он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 4 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «+3».