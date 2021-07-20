Иржи Новотны объявил о завершении карьеры

Чешский хоккеист Иржи Новотны объявил о завершении профессиональной карьеры.



«В конце сезона я был настроен завершить карьеру, несколько человек из моего непосредственного окружения знали об этом, но я всё же хотел сохранить некоторую сдержанность. Я не хотел быть как хоккеисты, которые объявили о своем уходе, а затем вернулись. Это не в моём стиле. Я определенно хотел быть уверенным в решении. Я пообещал ребятам из руководства, что я первым сообщу им об этом. А теперь говорю и всем. Я больше не буду играть в хоккей. Начинается новый этап в жизни, я стал агентом. Я получил лицензию на швейцарский рынок, где должен работать. Я уже начал и чувствую, как меня увлекает новое занятие.



Безусловно, буду скучать по хоккею. Знаете, мне всегда приходилось много тренироваться, потому что моя игра была основана на отличной физической форме. Если бы я не был на 100% готов играть на высшем уровне, я бы не стал это делать. Дело вовсе не в лени или потере желания. Но в игру вступил и семейный фактор. Мне нужно заботиться о детях, вернуть им время, которое я не мог дать им раньше. Также хочу поблагодарить моих родителей и жену за то, что я его получил», — цитирует Новотного iSport.cz.



В течение карьеры чех поиграл в трёх клубах НХЛ — «Баффало», «Вашингтон» и «Коламбус», затем перебравшись в КХЛ, где выступал за «Атлант», «Барыс», «Лев», «Локомотив», «Трактор» и «Ладу». Также Новотны является чемпионом мира по хоккею 2010 года.