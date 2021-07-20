«Сиэтл» представил официальный клубный свитер

Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» представил клубный свитер.



Как сообщает официальный сайт клуба, старт продаж состоится 15 сентября, фанаты смогут увидеть форму впервые в ночь со среды на четверг мск во время драфта расширения.



Дизайн свитера соответствует клубной стилистике. На груди размещена большая эмблема команды. Дополнительный клубный логотип — якорь — находится на плечах, на рукавах — номер игрока, клубные цвета и красная полоска. Клубные цвета и красная полоса также расположены внизу свитера.

«Имя, символика и цвета сочетаются отлично», — заявил генменеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.



Также «Кракен» объявили о запуске программы членства для фанатов. Это произойдёт в середине августа. Помимо других преимуществ, присоединение предоставит возможности для предпродажного получения свитера клуба.