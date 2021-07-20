Майоров: удивило увольнение Никитина из ЦСКА. Взять 2 раза подряд Кубок Гагарина нереально

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал увольнение Игоря Никитина с поста главного тренера ЦСКА.



«Меня удивило решение армейского клуба. От его руководства прозвучала фраза, что ЦСКА не смог стать чемпионом, а значит, не выполнил задачу на сезон. Но сегодня ситуация в российском хоккее такая, что даже топ-клубу завоевать два Кубка Гагарина подряд нереально. Есть целый ряд команд, которые претендуют на главный приз, имеют на то веские основания и могут «выстрелить».



Да, ЦСКА считался лидером. Но армейцы ими и были. Причём на протяжении нескольких лет, неслучайно же они три года подряд выигрывали регулярку, подтверждая свою мощь. А плей-офф для того и был придуман, чтобы внести в соревнования сильнейших элемент непредсказуемости. В таких условиях ни один тренер не может гарантировать победу. И тут надо вспомнить, что армейцы перед прошлым сезоном потеряли ведущих игроков во всех линиях. Это были хоккеисты такого уровня, что заменить их в КХЛ просто некем. У нас же все сильные хоккеисты наперечёт. И все они смотрят за океан, не скрываясь.



ЦСКА вновь дошёл до финала, уступил в упорной борьбе. Наверняка ошибки были, в том числе и конкретно у Никитина. Но была видна и кропотливая работа. Никитин — тренер с опытом, авторитетом и устоявшимися взглядами на хоккей. Он давал стабильно высокий результат. Повторюсь, я удивился, когда узнал, что армейцы отказались от его услуг», — цитирует Майорова «Матч ТВ».