Защитник «Нэшвилла» сообщил, почему решил сделать каминг-аут

Защитник системы «Нэшвилла» Люк Прокоп сообщил, почему решил совершить каминг-аут.



«Однажды ночью я лежал в постели. Удалив приложение для знакомств в четвёртый или пятый раз, я был крайне расстроен, потому что понимал, что не могу быть самим собой. В тот момент я сказал себе: «Хватит, хватит. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я хочу жить так, как хочу, и я хочу принять себя как гея», — цитирует Прокопа ESPN.



Отметим, что ранее хоккеиста поддержал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гари Беттмэн, а также многие клубы в соцсетях.



19-летний Прокоп был выбран «Предаторз» на драфте НХЛ 2020 года под 73-м общим номером. В декабре 2020 года защитник подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года. В прошедшем сезоне Прокоп играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге.