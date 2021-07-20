Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард О'Делл перешёл в московское «Динамо»

Форвард О'Делл перешёл в московское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий Эрик О'Делл перешёл в «Динамо».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт между клубом и игроком рассчитан на один год и носит односторонний характер.

Карьеру О’Делл начал в Канаде. Игрок выступал в хоккейной лиге Онтарио, завоевал золотую медаль на Юниорском чемпионате мира в 2008 году и представлял команду на Матче всех звёзд своей лиги.

В Американской хоккейной лиге О’Делл играл за команду «Чикаго Вулвз», из которой перешел в «Виннипег Джетс». В составе «истребителей» он забросил свою первую шайбу в НХЛ в 2014 году, но уже в следующем сезоне покинул клуб в качестве свободного агента и перешёл в «Оттава Сенаторз».

Спустя ещё один год нападающий принял решение продолжить профессиональную карьеру в КХЛ. За этот период форвард успел сыграть за ХК «Сочи», «Металлург» и «Сибирь». В минувшем сезоне 31–летний канадец провёл всего девять матчей в рядах новосибирской команды, пропустив большое количество игр из-за травмы, полученной в октябре прошлого года. Всего на счету О’Делла 228 матчей в КХЛ и 121 (57+64) очко.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021