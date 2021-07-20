Форвард О'Делл перешёл в московское «Динамо»

Канадский нападающий Эрик О'Делл перешёл в «Динамо».



Как сообщает официальный сайт клуба, контракт между клубом и игроком рассчитан на один год и носит односторонний характер.



Карьеру О’Делл начал в Канаде. Игрок выступал в хоккейной лиге Онтарио, завоевал золотую медаль на Юниорском чемпионате мира в 2008 году и представлял команду на Матче всех звёзд своей лиги.



В Американской хоккейной лиге О’Делл играл за команду «Чикаго Вулвз», из которой перешел в «Виннипег Джетс». В составе «истребителей» он забросил свою первую шайбу в НХЛ в 2014 году, но уже в следующем сезоне покинул клуб в качестве свободного агента и перешёл в «Оттава Сенаторз».



Спустя ещё один год нападающий принял решение продолжить профессиональную карьеру в КХЛ. За этот период форвард успел сыграть за ХК «Сочи», «Металлург» и «Сибирь». В минувшем сезоне 31–летний канадец провёл всего девять матчей в рядах новосибирской команды, пропустив большое количество игр из-за травмы, полученной в октябре прошлого года. Всего на счету О’Делла 228 матчей в КХЛ и 121 (57+64) очко.