Кудашов прокомментировал подписание О'Делла в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал подписание форварда Эрика О'Делла.



«Эрик О’Делл — хороший нападающий, способный усилить любую тройку атаки. Он может сыграть как в центре, так и на краю, как в большинстве, так и в меньшинстве. На Олимпиаде в Корее Эрик стал лучшим по проценту выигранных вбрасываний.



Непростые последние два сезона? Не вижу в этом больших проблем. Всё зависит от желания игрока. Любой большой профессионал с честью может выйти из ситуации при определенном подходе к работе. Поэтому могу только сказать: «Добро пожаловать!» — цитирует Кудашова официальный сайт „Динамо“.



Напомним, контракт между клубом и игроком рассчитан на один год и носит односторонний характер.

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