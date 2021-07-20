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Кудашов прокомментировал подписание О'Делла в «Динамо»

Кудашов прокомментировал подписание О'Делла в «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал подписание форварда Эрика О'Делла.

«Эрик О’Делл — хороший нападающий, способный усилить любую тройку атаки. Он может сыграть как в центре, так и на краю, как в большинстве, так и в меньшинстве. На Олимпиаде в Корее Эрик стал лучшим по проценту выигранных вбрасываний.

Непростые последние два сезона? Не вижу в этом больших проблем. Всё зависит от желания игрока. Любой большой профессионал с честью может выйти из ситуации при определенном подходе к работе. Поэтому могу только сказать: «Добро пожаловать!» — цитирует Кудашова официальный сайт „Динамо“.

Напомним, контракт между клубом и игроком рассчитан на один год и носит односторонний характер.

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