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Гарланд может покинуть «Аризону». Клуб не ведёт переговоров по новому контракту с мая

Гарланд может покинуть «Аризону». Клуб не ведёт переговоров по новому контракту с мая
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Нападающий «Аризона Койотс» Конор Гарланд может сменить команду в межсезонье.

Как сообщает The Fourth Period, клуб оставил попытки заключить новый контракт с хоккеистом и не ведёт переговоров с его агентом с мая. Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Арсмтронг в настоящий момент сосредоточен на том, чтобы обменять форварда. У клуба есть варианты, к Гарланду проявляли интерес «Торонто», «Бостон», «Айлендерс», «Ванкувер», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Флорида».

В прошедшем сезоне НХЛ 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 39 (12+27) очков при показателе полезности "-3".

«Аризона» заняла пятое место в Западном дивизионе и не пробилась в плей-офф. Отметим, что Гарланд стал чемпионом мира-2021 в составе сборной Канады.

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