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НХЛ сообщила имена людей, которые будут объявлять новичков «Сиэтла» на драфте расширения

НХЛ сообщила имена людей, которые будут объявлять новичков «Сиэтла» на драфте расширения
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На драфте расширения НХЛ новичков «Сиэтл Кракен» будут объявлять представители разных видов спорта, связанных с командами из Сиэтла.

«НХЛ объявила впечатляющий список знаменитостей, связанных с Сиэтлом, которые помогут „Кракен“ объявить имена выбранных игроков на драфте расширения: Сью Бёрд, Маршон Линч, Ленни Уилкенс, Джордан Моррис, Гэри Пэйтон, Шон Кемп, Бобби Вагнер и Кайл Льюис», — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Крис Джонстон.

Сью Бёрд являлась баскетболисткой «Сиэтл Шторм», Маршон Линч и Бобби Вагнер — победители Супербоула в составе «Сиэтл Сихоукс», Ленни Уилкенс — бывший игрок и тренер клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс», а также ещё два экс-игрока команды Гэри Пейтон и Шон Кемп, футболист «Сиэтл Саундерс» Джордан Моррис и Кайл Льюис — бейсболист «Сиэтл Маринерс».

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