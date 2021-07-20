НХЛ сообщила имена людей, которые будут объявлять новичков «Сиэтла» на драфте расширения

На драфте расширения НХЛ новичков «Сиэтл Кракен» будут объявлять представители разных видов спорта, связанных с командами из Сиэтла.
«НХЛ объявила впечатляющий список знаменитостей, связанных с Сиэтлом, которые помогут „Кракен“ объявить имена выбранных игроков на драфте расширения: Сью Бёрд, Маршон Линч, Ленни Уилкенс, Джордан Моррис, Гэри Пэйтон, Шон Кемп, Бобби Вагнер и Кайл Льюис», — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Крис Джонстон.
Сью Бёрд являлась баскетболисткой «Сиэтл Шторм», Маршон Линч и Бобби Вагнер — победители Супербоула в составе «Сиэтл Сихоукс», Ленни Уилкенс — бывший игрок и тренер клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс», а также ещё два экс-игрока команды Гэри Пейтон и Шон Кемп, футболист «Сиэтл Саундерс» Джордан Моррис и Кайл Льюис — бейсболист «Сиэтл Маринерс».
- 20 июля 2021
-
13:47
-
13:22
-
12:33
-
12:12
-
11:55
-
11:40
-
11:26
-
10:55
-
10:32
-
10:14
-
09:43
-
09:25
-
09:15
-
08:54
-
08:45
-
08:24
-
03:20
- 19 июля 2021
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:14
-
21:55
-
21:41
-
20:53
-
20:20
-
20:09
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
18:53
-
18:29
-
18:19
-
17:54
-
17:53
-
17:42