Женская сборная России начала подготовку к чемпионату мира 2021 года

Женская национальная сборная России начала подготовку к чемпионату мира, который пройдёт с 20 по 31 августа в Канаде.



Как сообщает официальный сайт ФХР, 20 июля стартовал учебно-тренировочный сбор команды в Новогорске, участие в котором принимают 34 хоккеистки:



Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Надежда Морозова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа), Дарья Гредзен («Бирюса», Красноярск);



Защитники: Екатерина Ананьина, Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (все – «СКИФ», Нижегородская область), Полина Архипова (МСМО 7,62, Воскресенск), Мария Баталова, Анна Шибанова (все – «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо», Московская область);



Нападающие: Александра Вафина, Полина Болгарева, Фануза Кадирова, Светлана Прокопенко, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Елена Малиновская, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область).



После соблюдения всех карантинных мер команда приступит к тренировкам. В программе сбора — занятия на льду, в атлетическом и тренажёрном залах. 10 августа сборная отправится в Канаду, где после прохождения карантина и повторного тестирования провеёет заключительный этап подготовки к турниру.



Женский чемпионат мира пройдёт с 20 по 31 апреля в Калгари (Канада). На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.