Энгелланд: «Сиэтл» имеет хорошие шансы набрать вполне конкурентоспособную команду

Бывший защитник «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд поделился мнением о том, сможет ли «Сиэтл» найти лицо клуба, а также создать сильную команду.



«В ситуации с пандемией коронавируса и потолком зарплат, который останется на прежнем уровне как минимум в следующем году, «Сиэтлу» будет несложно найти лицо клуба.



Сейчас в лиге немало клубов, у которых практически нет места под потолком зарплат, а им нужно подписывать игроков.



Так что «Сиэтл» имеет хорошие шансы набрать вполне конкурентоспособную команду. Это как раз то, что нужно», — приводит слова Энгелланда официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Кракен» на драфте расширения, который пройдёт 21 июля, выберут по одному игроку из каждой команды НХЛ (кроме «Вегаса»). Отметим, что сам Энгелланд был выбран «Голден Найтс» на драфте расширения 2017 года.