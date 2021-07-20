Друри: Гудроу — победитель. Он сможет рассказать нашим игрокам про выигрыш Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри поделился мнением о форварде Баркли Гудроу.



«Он довольно разносторонний игрок. Я могу представить, сколько полезных действий он совершит под руководством Жерара Галлана. Будь то больше времени в центре площадки или в нападении — мы думаем, что у него есть все качества, чтобы быть в состоянии помочь везде.



Чем важнее игра, тем лучше он, кажется, играет. Он — победитель. Гудроу сможет прийти в нашу раздевалку и сможет рассказать и показать игрокам, каково это — играть в плей-офф и выигрывать Кубок Стэнли. Это уникальная вещь, и, очевидно, очень важная», — приводит слова Друри Lohud.



Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022. Также клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.



В настоящий момент между клубом и игроком проходят контрактные переговоры.

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