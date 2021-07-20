Фальковский — о СКА: возможность попасть в такую команду предоставляется один раз в жизни

Новичок петербургского СКА защитник Степан Фальковский поделился эмоциями от перехода в армейский клуб.
«Возможность попасть в такую организацию предоставляется один раз в жизни, поэтому я долго не думал и с радостью принял предложение.
Близко ни с кем не был знаком, только с Оскаром Фантенбергом вместе играли в Америке. Но со многими ребятами пересекались на льду, когда играли друг против друга.
Буду ли самым высоким в команде с ростом 205 см? Посмотрим, но, думаю, никого выше меня не будет. Кемппайнен и Тимкин точно ниже», — цитирует Фальковского официальный сайт петербуржцев.
Напомним, текущим летом Фальковский перешёл в СКА из минского «Динамо». В прошедшем сезоне на счету хоккеиста 20 очков (8+12) в 37 играх регулярного чемпионата, а также пять игр в Кубке Гагарина.
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