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Скабелка: «Локомотив» стал сильнее физически. Это видно по нашим тестам

Скабелка: «Локомотив» стал сильнее физически. Это видно по нашим тестам
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Если мы и изменили план подготовки к сезону, то несильно. Этот момент у нас уже налажен. Могу сказать, что команда стала сильнее физически. Это видно по нашим тестам. Уровень заметно вырос. В связи с этим нагрузка немного корректируется», — цитирует Скабелку официальный «твиттер» «Локомотива».

Напомним, по итогам прошлого сезона ярославцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде обыграли финский «Йокерит», а во втором уступили московскому ЦСКА в семи матчах.

Сезон-2021/2022 «Локомотив» начнёт домашним матчем с рижским «Динамо», который состоится 2 сентября.

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