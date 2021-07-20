О'Делл прокомментировал переход в московское «Динамо»
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Новичок московского «Динамо» Эрик О’Делл поделился эмоциями от перехода в клуб.
«С нетерпением ждал момента, когда стану частью «Динамо». Собирается классная команда с хорошими хоккеистами. Уверен, нас ждёт отличный сезон. Чувствую себя хорошо, в прошлом году мне прооперировали плечо, после этого прошёл основательную реабилитацию, сейчас всё отлично. Готов вернуться в игру и намерен помочь команде выступить хорошо в этом сезоне», – цитирует О’Делла официальный телеграм-канал московского «Динамо».
В минувшем сезоне 31-летний канадец провёл всего девять матчей в рядах новосибирской команды, пропустив большое количество игр из-за травмы, полученной в октябре прошлого года. Всего на счету О’Делла 228 матчей в КХЛ и 121 (57+64) очко.
Новость по темеФорвард О'Делл перешёл в московское «Динамо»
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