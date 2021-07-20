«Ты пример истинного профессионала». Юрий Сёмин поздравил Павла Дацюка с 43-летием

Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин в «Инстаграм» выложил фото с форвардом «Автомобилиста» Павлом Дацюком и поздравил его с днём рождения.
«Павел, с днём рождения! Ты пример истинного профессионала, отдающего хоккею любовь, мастерство, преданность! Будь здоров! Удачи тебе и твоему любимому «Автомобилисту»!» — написал Сёмин.
Напомним, ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего и будет готовиться к предстоящему сезону КХЛ по индивидуальной программе.
В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности "+12". В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "-2".
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