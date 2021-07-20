Роман Беляев: в ближайшее время «Спартак» постарается закрыть позицию пятого легионера

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о возможном обмене защитника Дмитрия Коробова, а также о том, что клуб в ближайшее время попробует закрыть позицию пятого легионера.

«В результате обмена с «Салаватом Юлаевым» мы получили Дмитрия Коробова, но что будет дальше, мы пока думаем. Разговариваем с тренерским штабом, анализируем ситуацию, необходимость — нужен ли нам Дмитрий на данный момент или мы будем планировать совершить другую сделку.

Усиление пятым и шестым легионерами? Регламент КХЛ предполагает и более шести легионеров, но первая цель — найти пятого иностранца. Мы с тренерским штабом разговаривали на эту тему. На сегодняшний день у нас есть потребность как в защитнике, так и в центральном нападающем. Будем смотреть, рынок достаточно пустой, игроков на рынке практически нет. Можно, конечно, ждать открытия рынка в Северной Америке, которое состоится 28 июля, но мы понимаем, что, даже если какие-то игроки примут решение продолжить карьеру в КХЛ, то раньше конца августа они, к сожалению, не присоединятся к команде. Поэтому в ближайшее время постараемся закрыть эту позицию», — сказал Беляев в интервью YouTube-каналу «Спартака».