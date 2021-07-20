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Защитник Майлу снялся с драфта НХЛ после скандала из-за распространения фото полового акта

Защитник Майлу снялся с драфта НХЛ после скандала из-за распространения фото полового акта
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18-летний защитник Логан Майлу отказался участвовать в драфте НХЛ-2021. От него отказались не менее девяти клубов НХЛ из-за приговора, вынесенного в ноябре.

Тогда игрок попал под следствие за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.

«Быть призванным в НХЛ — это честь и привилегия, к которым никто не относится легкомысленно. Драфт НХЛ должен стать одним из самых захватывающих и знаковых моментов в карьере игрока, и, учитывая обстоятельства, я не чувствую, что проявил достаточно зрелости или характера, чтобы заслужить эту привилегию на драфте 2021 года. Если бы мне когда-нибудь выпала честь быть избранным, я бы хотел, чтобы фанаты с гордостью приветствовали меня в своей команде. Знаю, что обществу потребуется время, чтобы восстановить доверие, которое я потерял, и именно поэтому думаю, что будет лучше, если я откажусь от драфта НХЛ-2021 и попрошу, чтобы никто не выбрал меня в эти предстоящие выходные. Чувствую, что это даст мне возможность продемонстрировать достаточный уровень зрелости и характера в следующем в ОХЛ и предоставит всем командам НХЛ возможность переоценить мой характер перед драфтом НХЛ 2022 года», — написал Майлу в «Твиттере».

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