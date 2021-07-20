Форвард «Монреаля» Дано собирается выйти на рынок свободных агентов
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Нападающий Филипп Дано не собирается подписывать новый контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщает Le Journal de Montreal. Игрок планирует выйти на рынок свободных агентов.
Сообщается, что хоккеист рассчитывает получить соглашение на 5-6 лет с кэпхитом $ 5,5 млн. в год.
В сентябре 2020 года Дано отклонил предложение «Канадиенс» о продлении контракта. Игроку предлагали 6-летнее соглашение на $ 30 млн.
В прошедшем сезоне НХЛ Дано провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 24 очка: забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету игрока четыре очка (1+3) в 22 встречах.
«Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где дошёл до финала, но уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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