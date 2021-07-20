В «Спартаке» прокомментировали возможность подписания контракта с Ильёй Ковальчуком
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал об интересе клуба к нападающему Илье Ковальчуку.
«На сегодняшний день Илья ждёт открытия рынка свободных агентов НХЛ и в первую очередь будет рассматривать варианты продолжения карьеры в Северной Америке. Если у него там что-то не пойдёт, то, конечно, «Спартак» хотел бы видеть его в своём составе. Будем общаться», — сказал Беляев YouTube-каналу «Спартака».
В прошедшем сезоне Ковальчук выступал за омский «Авангард», в составе которого стал победителем Кубка Гагарина. Нападающий провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 9 (4+5) очков в 24 играх.
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