В «Спартаке» прокомментировали возможность подписания контракта с Ильёй Ковальчуком

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал об интересе клуба к нападающему Илье Ковальчуку.



«На сегодняшний день Илья ждёт открытия рынка свободных агентов НХЛ и в первую очередь будет рассматривать варианты продолжения карьеры в Северной Америке. Если у него там что-то не пойдёт, то, конечно, «Спартак» хотел бы видеть его в своём составе. Будем общаться», — сказал Беляев YouTube-каналу «Спартака».

В прошедшем сезоне Ковальчук выступал за омский «Авангард», в составе которого стал победителем Кубка Гагарина. Нападающий провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 9 (4+5) очков в 24 играх.